Lo spettacolo fuori programma della violinista in 'alta quota'

CREMONA - La Festa del Torrone 2021 si è chiusa con una performance musicale in piazza del Comune, con una violinista "in quota" a coniugare stupore e tradizione musicale della città della liuteria e naturalmente del torrone. Tanta la gente in piazza, tanta emozione per uno spettacolo fuori programma che l'organizzazione ha voluto regalare ai tanti turisti e cremonesi che hanno premiato con la loro presenza la kermesse dedicata al dolce mandorlato. E dopo la violinista in quota è stata la volta del robot pianista, una cosa da fantascienza, ma che in realtà è già presente. Un concertista meccanico che ha stupito e strappato applausi dalla piazza incantata da quanto la robotica può fare nel segno dell'arte e della musica.