La prof Fiorani: "Nicolò era ed è un ragazzo speciale, con un cuore d'oro"

CREMONA - La Festa del Torrone ha portato in dono anche un evento speciale: Nicolò Govoni, scrittore e attivista per i diritti umani, presidente e direttore esecutivo dell'organizzazione non-profit Still I Rise, ha incontrato questa mattina a sorpresa, nel Salone dei Quadri di palazzo comunale, la professoressa di cui lui parla spesso, Nicoletta Fiorani, docente al liceo Manin di Cremona, che l'ha accolto in seconda superiore per portarlo fino alla maturità. Fiorani, commossa, ha dichiarato: "Nicolò era ed è un ragazzo speciale, con un cuore d'oro, capace di scrivere in maniera poetica e sentimentale. Ricordo ancora il suo primo tema. È un ragazzo generoso e ricco di umanita. Nicolò aveva una grande voglia di cambiare il mondo sin da quando era adolescente".