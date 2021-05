Ultimi preparativi in città per l'arrivo del Capo dello Stato

CREMONA - E' il grande giorno della visita in città del Capo dello Stato Sergio Mattarella. L'arrivo del Presidente della Repubblica, dall'aeroporto di Montichiari, è previsto in piazza del Comune verso le 11 per l'inaugurazione della lapide in ricordo delle vittime del Covid-19 nel Cortile Federico II di palazzo comunale. In questa occasione si terranno i discorsi ufficiali del sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e del governatore lombardo Attilio Fontana. Poi la tappa in via Bissolati per l'inaugurazione del Campus universitario di Santa Monica.