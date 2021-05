Ultimo sopralluogo del prefetto Gagliardi in piazza del Comune

CREMONA - Ultimi preparativi in città in vista dell'arrivo, attorno alle 11, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato inaugurerà il Campus universitario di Santa Monica in via Bissolati ma prima si terrà l'inaugurazione della lapide in memoria delle vittime del Covid-19 nel Cortile Federico II di palazzo comunale. E qui il prefetto di Cremona, Vito Danilo Gagliardi, si è recato in primissima mattinata - accompagnato dal suo caner - per effettuare un ultimo sopralluogo e verificare che il piano di accoglienza della massima carica dello Stato funzioni alla perfezione.