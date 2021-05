Il messaggio del Presidente Mattarella

CREMONA - In occasione della sua visita a Cremona, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire al giornale La Provincia un messaggio attraverso il quale rivolge un saluto e un augurio a tutti i cittadini.

di Sergio Mattarella

Presidente della Repubblica

«Cremona è una città ricca di storia e la sua comunità, anche grazie alle forti radici, dispone delle energie, delle qualità, della cultura per guardare avanti, progettare il proprio futuro e contribuire così alla crescita del Paese. Attraverso le pagine de La Provincia, desidero rivolgere un saluto e un augurio a tutti i cittadini di Cremona e a quanti la frequentano per lavoro o per le sue molteplici attività. Un augurio che invio anche alla redazione, al direttore, all’editore de La Provincia, la cui vita è così intensamente connessa a quella della città.

Abbiamo attraversato mesi molto impegnativi. La lotta alla pandemia ha chiesto a tutti sacrifici e rinunce. Cremona ne è stata testimone, essendosi trovata in una delle frontiere più esposte. Tante persone hanno perso la vita. Non le dimenticheremo.

Oggi siamo chiamati a una sfida importante, che orienterà il futuro del nostro Paese. Dovremo realizzare un nuovo equilibrio, migliorando la sostenibilità sociale, ambientale, economica del nostro modello di vita. Un’impresa che coinvolge tutti: istituzioni, corpi sociali, singole persone. Un’impresa non solo nazionale, ma europea, perché la dimensione della sfida è planetaria e riguarda il destino dell’intera umanità.

Il tempo della ripartenza è cominciato e va vissuto con lo spirito di speranza e di fiducia nel futuro manifestato, ieri su queste pagine, da ragazzi e bambini delle scuole, che ringrazio con affetto».