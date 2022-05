Il Cavaliere Arvedi: "Una grande emozione e una grande soddisfazione"

CREMONA - La promozione in serie A della Cremonese è uno dei tanti 'miracoli' firmati dal Cavaliere Giovanni Arvedi. Che all'indomani dello storico successo dichiara: "Tanti anni di lavoro impegnativi sotto ogni aspetto; ma ora, grande emozione e grande soddisfazione. Complimenti, nessuno escluso, ai componenti della gloriosa famiglia Unione Sportiva Cremonese.

Pensiamo e speriamo possa essere questo importante obiettivo raggiunto, un buon segnale, una buona opportunità per la nostra città e la nostra provincia. Oggi, il cielo per me, come per tanti è a striscie grigiorosse e nel centro la benedizione della nostra potentissima patrona".