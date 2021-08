La campionessa olimpica Valentina Rodini ospite de La Provincia

CREMONA - Appena tornata a Cremona con la medaglia d'oro olimpica al collo, Valentina Rodini è stata accolta ieri nel pomeriggio per la prima volta in città. Alla canottieri Bissolati, sua società di appartenenza, è stata festa grande con attimi di forte commozione per un risultato storico, perdipiù nell'anno in cui il sodalizio presieduto da Maurilio Segalini celebra il Centenario. E questa mattina, la regina cremonese del canottaggio e di Tokyo 2020, è ospite in redazione del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema. A fare gli onori di casa, il direttore Marco Bencivenga con i giornalisti Luca Puerari, Fabrizio Barbieri, Ivan Ghigi e Mauro Cabrini.