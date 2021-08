Valentina Rodini: "Grazie Cremona per l'affetto che mi stai dimostrando"

CREMONA - L'appuntamento era per le 11 ma Valentina Rodini, accompagnata dal fratello Simone, si è presentata in anticipo. All'ingresso della redazione de La Provincia, in via delle Industrie 2, subito è scattato l'applauso sincero nel confronti della campionessa olimpica del canottaggio di Tokyo 2020, da parte del direttore Marco Bencivenga e dei giornalisti presenti per la visita tanto gradita. E nella lunga intervista trasmessa in diretta (e ancora visibile) sul sito www.laprovinciacr.it e sulla pagina Facebook de La Provincia, Valentina ha voluto sottolineare il grande affetto che Cremona le sta dimostrando.

FOTO: FOTOLIVE/PAOLO CISI