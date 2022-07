Smog: Agenzia Ue, Cremona e Padova tra le città più inquinate

CREMONA - Le città con l’aria più pulita in Europa nel 2020 e nel 2021 sono state Umeå in Svezia e Faro e Funchal in Portogallo, secondo il visualizzatore di dati aggiornato sulla qualità dell’aria nelle città europee pubblicato oggi dall’Agenzia europea dell’ambiente (Aea). Le tre città più inquinate, che hanno superato il valore limite annuale dell’Unione Europea per il PM2,5 (25 µg/m3), sono Nowy Sacz, in Polonia, e Cremona e Padova in Italia.

La città italiana con l’aria più pulita, misurata con l’indicatore del PM2,5, è Sassari, al sedicesimo posto su 344 centri monitorati. Livorno è 67esima, Catanzaro 76esima. L’aria di questi centri urbani è classificata come «soddisfacente». L’Aquila, al 166esimo posto, è la prima città italiana con «qualità dell’aria moderata». Nella stessa fascia ci sono Perugia (195ma), Napoli città (241ma) e Roma (242ma). Bologna è tra i centri con qualità dell’aria scarsa, al 274esimo posto, come Prato (278), Rimini (289), Torino (315), Milano (318). In generale, tutti i centri monitorati nella Pianura Padana sono classificati nella fascia «qualità scarsa». Venezia è 341esima, con 24,6µg/m3. Cremona, Padova e Nowy Sacz in Polonia sono le sole tre città a superare la soglia dei 25 microgrammi per metro cubo e per questo chiudono la classifica con i peggiori risultati.

"La qualità dell’aria è buona solo in 11 città in Europa - precisa una nota Aea - poichè solo in queste i livelli di PM2,5 erano al di sotto della soglia indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per l’esposizione a lungo termine a PM2,5 di 5 microgrammi per metro cubo d’aria (5 µg/m3)». I livelli di riferimento dell’Oms - sottolinea Aea - sono stati superate nel 97% delle città europee. (ANSA)