"Donne di Crema", 100+1 scatti dalla comunità rosa

CREMA - Dal 7 al 15 maggio 2022 presso il Centro Culturale S. Agostino di Crema, va in scena Donne di Crema: mostra-evento a cura della fotografa Monica Monimix Antonelli, patrocinata dal Comune di Crema, in collaborazione con CulturaCrema, Associazione Donne Contro la Violenza Odv, A.L.I.C.E Odv, Anffas Onlus Crema e AssiMusica, sponsorizzata da Simecom Luce-Gas-Servizi e Popolare Crema per il Territorio, con il sostegno di British Institute – sede di Crema, Enrico IV, Caffè Verdi, Asilo nido Hakuna Matata e il supporto tecnico di Bloom33 e Caffè Verdi.



Il progetto fotografico “Donne di Crema” nasce due anni fa da un’idea della ritrattista Antonelli, con l’ambizioso obiettivo di immortalare 100 donne del territorio e far conoscere - attraverso gli scatti - le loro storie, per scoprire e mostrare chi sono le donne (cremasche) di oggi. Per la fotografa cremasca, i ritratti: “rappresentano donne contemporanee, che con il loro contributo aiutano a costruire giorno dopo giorno la realtà locale cittadina, e al contempo la società moderna, portando la loro ricchezza a livello umano e il loro impegno professionale e personale. Impegnate a far fronte a pregiudizi, disuguaglianze e a difficoltà che la vita puntualmente presenta loro, le donne mostrano infatti tutta la loro forza di carattere nell’affrontare queste battaglie da cui escono ogni volta sempre più forti e sicure di sé, riuscendo a mantenere il sorriso sulle labbra, e la voglia di aiutare chi sta loro accanto. Un sottile filo conduttore le lega: la convinzione che, unite e collaborative tra loro, le donne possano fare tutto. Certe di questo, niente le può fermare.”

CREMA E LE SUE DONNE

Un legame che le unisce in maniera indissolubile anche alle loro origini, alla loro terra: Crema, appunto. Città che, insieme alle Donne di Crema, diventa quindi co-protagonista del progetto attraverso i luoghi più significativi per ciascuna di loro. In un luogo simbolo della cittadina – dopo una serie di iniziative di anteprima nel corso del 2021 – si tiene quindi l'evento clou del progetto: l’esposizione fotografica delle 100+1 opere dell’artista, donna cremasca a sua volta ritratta; con due weekend ricchi di iniziative, che vedranno coinvolte attivamente diverse realtà locali e alcune delle donne cremasche che hanno partecipato al progetto come protagoniste tra talk di approfondimento, musica, recitazione, attività legate al benessere, bellezza e cura della persona. Con le Donne, per le Donne. Il progetto ha l’obiettivo di essere inclusivo, partecipativo e condiviso, vuole mostrare il valore delle donne cremasche ma anche dare il proprio contributo e supporto alla comunità rosa. Ecco perché, oltre la tradizionale ricerca sponsor, è stata attivata nella fase pre-evento una raccolta fondi aperta a tutti: al netto dei costi necessari all’organizzazione dell’iniziativa, infatti, i proventi rimanenti saranno destinati al sostegno di una delle principali associazioni locali che si occupano di donne in difficoltà, come l’Associazione Donne Contro la Violenza Odv.

LA LOTTERIA BENEFICA

Inoltre, a sostegno del progetto Donne di Crema e in parallelo alla mostra-evento, Mrs. Eventi e Dream Team hanno organizzato una lotteria di beneficenza con numerosi premi di valore in palio, buona parte dei quali omaggiati da Donne: Gift box Viaggio, Box gourmet, trattamenti estetici, workshop, buoni sconto, buoni spesa e leccornie. La promozione e vendita dei biglietti - del valore di 2 euro - è stata realizzata in collaborazione con molte attività commerciali della città, coinvolte attivamente anche con l’esposizione di opere d’arte delle artiste presenti tra le Donne di Crema. Parte del ricavato sarà devoluto sempre all’Associazione Donne Contro la Violenza ODV.

IL PROGRAMMA

Sabato 7 maggio: alle ore 17:30 si terrà nei chiostri l’inaugurazione dell’esposizione, mentre alle 18.30 ci sarà in Sala Cremonesi la presentazione del libro fotografico Donne di Crema con tutti i ritratti fotografici e le storie raccolte, edito dalla Casa Editrice Linee Infinite. A seguire, brindisi inaugurale su invito con drink offerto a cura di Bloom33 e Caffè Verdi.



Domenica 8 maggio: alle 10:00, Yoga nel giardino dei chiostri con Carolina Monica Bonetti. Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00, Make-up e Armocromia nei chiostri con Chiara Monga e Eleonora Petrò. Dalle 16:00 alle 18:00, in Sala Cremonesi Talk “Se ti svaluta non è amore” con interventi a cura di Associazione Donne contro la Violenza e Laura De Poli, Cecilia Gipponi – Rete Con.Tatto, Marta Ferrari, Ilaria Chiodo. Dalle 18:00 alle 19:00, nei chiostri lettura interpretata a cura di Alessia Parolari e arpa con Michela La Fauci.

Sabato 14 maggio: alle 10:00, Yoga nel giardino dei chiostri con Carolina Monica Bonetti. Alle 10:30 Pilates con Ambra Mazzei. Dalle 10:00 alle 12:00, Iridologia nei chiostri con Emilia Casali. Dalle 16:00 alle 17:00, in sala Pietro da Cemmo talk “Diversamente uguali” con interventi a cura di Cristina Piacentini – Comitato Zero Barriere e Daniela Martinenghi – Anffas Onlus Crema. A seguire, dalle 17:00 alle 18:00, talk “Facciamo luce sull’Endometriosi” con interventi a cura dell’Ass. A.L.I.C.E. Odv, Vera Doldi e Amanda Brambini. Dalle 18:00 alle 19:00, musica con Michela Dell’Olio e coreografie a cura di Elena Bonizzi – Scuola Danza Chieve.



Domenica 15 maggio: alle 10:30 Pilates con Ambra Mazzei. Il pomeriggio, dalle 16:00 alle 19:00 diversi momenti di musica e prosa con: performance Danza Butoh con Elisa Tagliati, monologo interpretato da Emanuela Granata, Lirica con Eleonora Filipponi, musica con Michela Dell’Olio e Coro Femminile. Monologhi interpretati da Paola Tagliati e da Sara Franceschini. Sempre Domenica 15 maggio alle ore 15:30, estrazione finale della lotteria benefica a cura di Mrs. Eventi e Dream Team. Per gli incontri è gradita la prenotazione e richiesto il green pass (se previsto da normativa vigente Covid). La realizzazione della manifestazione si è resa possibile grazie agli sponsor, agli Amici delle Donne di Crema e a tutti coloro che a vario titolo hanno dato il loro contributo attraverso la raccolta fondi dedicata al progetto

La mostra sarà aperta e visitabile nei seguenti orari:

Sabato 7 maggio ore 15.30-19.30

Domenica 8 maggio ore 10.00-12.00 e 15.30-19.30

Lunedì 9 maggio – CHIUSO

Martedì 10 ore 14.30-17.30

Mercoledì 11, Giovedì 12, Venerdì 13 ore 10-12 e 14.30-17.30

Sabato 14 e Domenica 15 ore 10.00-12.00 e 15.30-19.30

