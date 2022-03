Ugo Tognazzi, ecco le iniziative per il centenario della nascita

CREMONA - Cremona celebra il centenario della nascita di Ugo Tognazzi con un programma culturale che prevede - nei giorni 22 e 23 marzo - un Convegno internazionale promosso dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Pavia, sede di Cremona, l'Archivio Tognazzi, il Comune di Cremona e con la collaborazione e il patrocinio della Consulta Universitaria del Cinema e dell’Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del cinema. Si tratta del primo evento a livello nazionale nell'ambito delle iniziative in programma per celebrare il grande attore e regista cremonese e per le quali è stati istituito un apposito Comitato. Cremona prima importante tappa dunque di una serie di appuntamenti che si svolgeranno in tutta Italia con un'anteprima del documentario Ugo Tognazzi. La Voglia matta di vivere di Ricky Tognazzi, che si terrà alla Casa del Cinema di Roma il 16 marzo prossimo.



Il programma del convegno e le iniziative che si succederanno nei prossimi mesi sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa tenutasi in mattinata nella Sala Eventi di Spazio Comune presenti l'Assessore al Turismo e City Branding del Comune di Cremona Barbara Manfredini, Luca Burgazzi, Assessore ai Sistemi Culturali del Comune di Cremona, Elena Mosconi, Professoressa associata di Storia del Cinema dell'Università degli Studi di Pavia, curatrice del convegno, e Bice Brambilla, nipote del grande attore e regista cremonese.

Elena Mosconi, Barbara Manfredini, Luca Burgazzi, Bice Brambilla, Giovanni Schintu e in collegamento video Ricky Tognazzi



In collegamento da remoto è intervenuto Ricky Tognazzi che, insieme ai fratelli Gianmarco, Maria Sole e Thomas, fa parte del Comitato Ugo 100% al quale il Comune di Cremona ha dato il proprio patrocinio per le iniziative di comunicazione e il coordinamento a livello nazionale degli eventi e attività locali previste in occasione delle celebrazioni di quest’anno, iniziative realizzate dai singoli Comuni, Cremona, appunto, quindi Pomezia e Velletri. Era inoltre presente alla conferenza stampa anche Giovanni Schintu per Cinema Filo, una delle due sedi del convegno del 22 e 23 marzo prossimi.