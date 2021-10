Cremona celebra il mito Tognazzi con un’iniziativa tutta da gustare

CREMONA - Al via il Premio gastronomico Ugo Tognazzi A cena con Ugo, contest culinario che coinvolge i ristoranti di Cremona e provincia organizzati dalla Strada del Gusto Cremonese e che si concluderà il 13 novembre prossimo. Un percorso gastronomico studiato per proporre piatti ispirati alla figura dell’attore e regista cremonese e realizzati da ristoranti di tutta la provincia di Cremona. I piatti proposti si ispirano infatti ai libri di ricette di Ugo Tognazzi o sono ideati dagli chef prendendo spunto dai titoli dei suoi film più celebri, dando così la possibilità ai ristoratori di mettere in mostra la propria creatività e fantasia in cucina, o ancora scelti e proposti tra le pietanze preferite del grande attore. Le rivisitazioni vengono proposte per dare dare piena soddisfazione ad ogni palato, nel rispetto della tradizione (per i ristoranti coinvolti, piatti e menù da gustare si veda al seguente link: https://sites.google.com/view/stradagustocremonese/home/gallery). Ad una giuria tecnica il compito di decretare le tre migliori proposte gastronomiche tenendo conto dell’aspetto visivo, dell’impiattamento, della qualità della cottura, dell’equilibrio dei sapori, della consistenza in bocca, delle sensazioni olfattive e gustative, degli abbinamenti e dell’originalità della proposta. Il giudizio terrà in considerazione anche la qualità delle materie prime impiegate: in linea con gli obiettivi e le finalità di Strada del Gusto, l’utilizzo di prodotti tipici con marchi di tutela giuridica della denominazione (DOP, DOC, DOCG, IGP, De.Co), di produzioni locali, di prodotti di aziende associate alla Strada del Gusto. La premiazione dei vincitori si terrà sabato 13 novembre, alle ore 16,30, nel Palatorrone di piazza Roma, nell’ambito della Festa del Torrone.

In vista del centenario della nascita del grande attore e regista cremonese, che cadrà il prossimo anno, il Comune di Cremona, in collaborazione con la famiglia di Ugo Tognazzi e attraverso il Comitato a lui intitolato, intende ricordare il proprio illustre concittadino in un modo speciale. Per rendere un omaggio particolare a questo importante artista, che tanto ha contribuito al successo del cinema italiano nel nostro Paese e nel mondo, ci si sta infatti già attivando e tra le varie iniziative vi sarà un importante convegno internazionale che si terrà il 22 e 23 marzo 2022, promosso dall’Archivio Tognazzi – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia.