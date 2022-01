Villa Reale di Monza, il concerto di Lena Yokoyama in diretta streaming

MONZA - Il concerto della violinista giapponese-cremonese Lena Yokoyama con il violino Stradivari Land 1734 in programma domenica 9 gennaio (ore 15.30), dalla Villa Reale di Monza, sarà trasmesso in diretta streaming su sei diverse piattaforme: il sito https://www.reggiadimonza.it e la pagina facebook della Reggia di Monza, sul canale Youtube e sulla pagina facebook di Regione Lombardia, sul canale Youtube del Museo del Violino di Cremona, e sui canali social del giornale 'Il Cittadino di Monza e Brianza'.

STRUMENTO ANTICO E UNICO

"Con la diretta streaming su sei diverse piattoforme - spiega Giuseppe Distefano direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza - vogliamo far partecipare una grande platea di cittadini a questo importantissimo evento che chiude l’apertura straordinaria della Reggia nel periodo natalizio. La presenza di Lena Yokoyama, conosciuta dal pubblico internazionale per il suo impegno nei giorni più duri della pandemia, è significativa in un momento come questo. Ed inoltre - conclude Distefano - la presenza di uno strumento così antico e così unico, è il segno dell’impegno del Consorzio nei confronti della valorizzazione dei beni culturali e dell’attenzione che riserviamo alla grande musica e alle giovani grandi professionalità". (ITALPRESS)