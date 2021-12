Il violino di Lena Yokoyama per l'omaggio ai volontari dell'hub

CREMONA - Come quel mattino indimenticabile, quando, sul tetto dell'ospedale di Cremona, il gesto armonioso del suo archetto era riuscito a ricucire - per qualche attimo - le ferite aperte dalla tragedia della pandemia: Lena Yokoyama è tornata a suonare la struggente "Gabriel's Oboe" di Ennio Morricone, stavolta per i volontari che hanno prestato servizio per lunghi mesi all'hub vaccinale di CremonaFiere. Stessa melodia, stesso strumento, stessa maestria. Un altro giro del mondo di emozioni.