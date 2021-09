Il ministro Franceschini all'inaugurazione del Stauffer Center for Strings

CREMONA - Venerdì 1° ottobre alle ore 11 aprirà ufficialmente lo Stauffer Center for Strings, il primo centro musicale internazionale interamente dedicato agli strumenti ad arco, con una cerimonia di inaugurazione che darà il via all’anno accademico 2021/22 dell’Accademia Stauffer e degli Stauffer Labs. Il Presidente della Fondazione Walter Stauffer, Alessandro Tantardini e il Direttore Generale dello Stauffer Center for Strings, Paolo Petrocelli sono lieti di annunciare che, considerata la rilevanza dell’evento, all’inaugurazione interverrà anche il Ministro della Cultura Dario Franceschini. L’evento si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale internazionale. Un gruppo selezionato di ospiti italiani e stranieri, tra rappresentanti istituzionali, autorità locali (tra cui il Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e il Presidente della Provincia Paolo Mirko Signoroni), artisti di chiara fama, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, rappresentanti della stampa nazionale ed internazionale, è stato invitato per celebrare l’inaugurazione del Centro.



L’esclusivo programma della giornata prevede in apertura la visita in anteprima delle sale di Palazzo Stauffer, lo storico edificio sede dello Stauffer Center, restituito alla città grazie ad un intervento di restauro a cura dello studio Lamberto Rossi Associati, con un progetto di interior design firmato Pininfarina Architecture, nel corso della quale sarà possibile ammirare anche una mostra di preziosi strumenti storici della liuteria cremonese, allestita per l’occasione dall’iconica casa di liuteria di Londra W.E. Hill & Sons. A seguire avrà luogo la cerimonia d'inaugurazione dello Stauffer Center for Strings, con la presentazione del progetto accademico da parte del Direttore Generale Paolo Petrocelli e l’intervento dei principali partner. Gli invitati potranno inoltre assistere ad un emozionante momento musicale, a cura dei Maestri Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Antonio Meneses, Franco Petracchi, Quartetto di Cremona, con la partecipazione di allievi ed ex allievi dell’Accademia Stauffer. L’evento si concluderà con un ricevimento nel cortile principale del Palazzo.



L’iniziativa del 1°ottobre ha inoltre ricevuto il patrocino del Parlamento Europeo, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura, del Consolato generale di Svizzera a Milano, della Regione Lombardia, della Provincia e del Comune di Cremona. All’inaugurazione si accederà solo su invito, con Green Pass obbligatorio. Palazzo Stauffer aprirà al pubblico in occasione delle Giornate FAI d’Autunno, il prossimo 16 – 17 ottobre.