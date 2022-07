Accesa lite tra parenti, interviene l'ambulanza: un ferito

CASALMAGGIORE - Un furto e una discussione animata, con l’intervento di carabinieri e autoambulanza. Due gli episodi avvenuti di recente in città che hanno come comune denominatore la zona di svolgimento, cioè quella del Polo scolastico Giovanni Romani. Nel primo caso qualcuno si è introdotto nella sede dell’Istituto di istruzione superiore prendendo di mira le macchinette delle bibite. «Ci siamo accorti lunedì mattina — riferisce la dirigente scolastica Daniela Romoli —. La sorveglianza ha detto che l’allarme è suonato sabato alle 20, l’agente della vigilanza privata è venuto ma non ha riscontrato nulla. Sono entrati da una finestra, che hanno accostato, e sono poi usciti dalla porta. Non so quanto abbiano asportato perché non ho ancora il report, ma penso ben poco perché solo il poco personale di segreteria in servizio utilizza le macchinette». Sempre sabato sera un altro furto, come abbiamo riferito, è avvenuto ai danni della lavanderia automatica Margi, in via della Posta: scassinata la gettoniera per un bottino di 135 euro.



Nella serata di martedì poi, a poche decine di metri di distanza dal Polo Romani, nei pressi di via Bixio, si è verificato un episodio animato dai contorni non chiari. Dovrebbe trattarsi di una discussione tra parenti di origine non italiana, con il coinvolgimento anche di diversi ragazzini, minorenni. A fare le spese del diverbio, di cui non si conoscono i motivi, un 53enne, infine portato al pronto soccorso dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore con un codice verde, per alcuni graffi in seguito al litigio. Nulla di grave, comunque. Presenti anche i carabinieri per sedare gli animi e cercare di ricostruire i contorni della vicenda.