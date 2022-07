Doppio intervento dei carabinieri, in manette un 38enne e un 44enne

CASALMAGGIORE/TORRE DE' PICENARDI - I carabinieri della Compagnia di Casalmaggiore hanno arrestato due cittadini stranieri residenti nel territorio del casalasco, un 38enne di origini marocchine e un 44enne di origini bulgare.

Nel primo evento, i militari della Radiomobile, sono intervenuti in Piazza Garibaldi di Casalmaggiore a supporto del personale del 118 che, giunto per prestare soccorso a persona in stato di ebrezza, veniva ostacolato nelle operazioni da un conoscente del malcapitato. Nella circostanza il 38enne veniva dapprima allontanato dai militari, a cui rifiutava di declinare le generalità, per poi scagliarsi contro di loro, provocando ad uno di loro lesioni, prima di essere tratto in arresto. A seguito di rito direttissimo, al 38enne di origini marocchine, veniva applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nonché l’obbligo di dimora nel comune di Casalmaggiore, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in determinati orari.

Nel secondo evento, invece, i militari della Stazione di Piadena intervenivano in Torre de’ Picenardi per una lite in famiglia. Nello specifico, una 56enne aveva richiesto l’intervento dell’Arma poiché aveva avuto l’ennesima discussione con il proprio convivente che al culmine della lite l’aveva, a più riprese spintonata, oltre ad averla fatta oggetto di violenza verbale. Nonostante la presenza dei militari, l’atteggiamento dell’uomo, un 44enne di origini bulgare, non si placava, anzi lo stesso opponeva resistenza all’operato dei carabinieri che lo traevano dunque in arresto. A seguito del rito direttissimo, l'uomo veniva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione con pena sospesa.