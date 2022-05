Viola il divieto di avvicinarsi alla moglie, arrestato un cittadino straniero di 53 anni

SCANDOLARA RAVARA - La mattina del 22 aprile scorso i carabinieri di Scandolara Ravara gli avevano notificato l’ordinanza di applicazione della misura cautelare di allontanamenrto dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie, al suo luogo di lavoro e alla sua abitazione. Questo perché la donna a metà aprile aveva denunciato il marito, un cittadino straniero di 53 anni, che durante l’ennesima lite per futili motivi, alterato dall’uso di bevande alcoliche, aveva spintonato e picchiato la donna, l’aveva presa per i capelli e le aveva strappato di mano le chiavi dell’auto per non farla scappare, ferendola a un dito. In passato la donna non aveva mai presentato denunce, ma visto il peggiorare della situazione e, temendo per la sua incolumità, in quella occasione si era decisa a presentare una dettagliata denuncia ai militari intervenuti. I litigi tra i due si sono spesso conclusi con l’uso della violenza nei confronti della moglie che, a partire dal 2007 e in maniera costante, è stata minacciata di morte, picchiata con pugni, calci, schiaffi e colpita con cinture e bastoni. L’uomo inoltre, disinteressandosi della famiglia, sperperava i soldi in alcolici, non ammettendo lamentele da parte della donna.

Era quindi partita la richiesta d’aiuto ai carabinieri e infine la denuncia. Al termine delle indagini, l'Autorità Giudiziaria aveva emesso il provvedimento diretto a tutela della vittima, imponendo al marito violento di non avvicinarsi alla moglie per nessun motivo. La scorsa notte però i carabinieri sono passati nei pressi della casa della donna e vicino al condominio hanno notato l’auto dell’uomo. I militari hanno quindi deciso di controllare se era in abitazione in violazione della misura impostagli. Hanno suonato il campanello e ha aperto la donna. Hanno chiesto se il marito fosse in casa, ma la donna ha detto che non era presente. I militari hanno però notato delle scarpe da lavoro sull’uscio di casa e hanno capito che l’uomo era nascosto all’interno. Nel momento in cui stavano per entrare in casa, l’uomo si è mostrato ai militari che lo hanno bloccato, accompagnato in caserma e dichiarato in arresto. L'udienza di convalida dell’arresto si è conclusa con la convalida dell’atto e il rinvio all’udienza del 15 giugno. L’uomo è stato rimesso in libertà.