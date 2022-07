Assalto in tabaccheria a Croce Santo Spirito, ladri costretti alla fuga

CASTELVETRO PIACENTINO - Hanno assaltato la tabaccheria di Croce Santo Spirito, lungo la Padana Inferiore, ma sono stati costretti a fuggire grazie al pronto intervento dell’istituto di vigilanza Sicuritalia-Ivri. È andata male ai ladri entrati in azione all’alba di oggi, che alla fine hanno anche abbandonato l’auto in un campo di mais. Tutto è accaduto attorno alle 4, quando è scattato l’allarme del punto vendita collegato alla centrale operativa dei vigilantes. Sul posto è accorsa una guardia giurata, che ha notato un’Audi e un’Opel Astra davanti all’esercizio commerciale. Quest’ultima è subito partita tentando di speronare il mezzo dell’Ivri. Poi l’inseguimento lungo la statale in direzione Caorso, fino a quando i malviventi, nel tentativo di seminare la guardia giurata, hanno fatto inversione di marcia tornando verso Castelvetro e svoltando in via Bellina, verso la campagna. Nel frattempo a Castelvetro sono arrivati anche i carabinieri. E i ladri, sentendosi braccati, sono prima finiti con l’auto in un campo arato e poi ne hanno raggiunto un altro di mais dove hanno deciso di abbandonare l’Opel per proseguire la fuga a piedi protetti dal buio e dalla coltivazione. Nel baule i militari hanno ritrovato i borsoni con la refurtiva (sigarette e registratore di cassa) già caricata. Indagini in corso.