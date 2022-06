Rubano un elevatore, ma finiscono nel fossato

PESCAROLO - Rubano un mezzo telescopico, ma durante la fuga sbandano, vanno a finire in un fosso e sono costretti ad abbandonarlo a bordo della strada. È accaduto a Pescarolo, nel cuore della notte. Un furto singolare, con un epilogo ancora più strano. Tutto è accaduto, mentre i proprietari dell’azienda agricola che hanno il capannone proprio nei pressi dell’abitazione, stavano dormendo.

«Come ogni sera abbiamo chiuso con una catena il cancello della nostra azienda. Sino ad ora non è mai accaduto nulla, quindi non abbiamo impianti di allarme» spiegano.

I ladri hanno quindi forzato l’ingresso e si sono introdotti all’interno della proprietà. Una volta avuto accesso all’attività hanno subito preso di mira il mezzo telescopico. L’hanno avviato e dopo essere usciti si sono diretti fuori paese percorrendo strade secondarie, per non essere individuati.

«Non abbiamo sentito nulla — racconta il proprietario — anche perché probabilmente sono usciti dalla strada vicinale». Il sospetto è che la gang abbia agito a colpo sicuro, trattandosi forse di un furto su commissione.

Una volta imboccata la via di fuga, si sono diretti verso la provinciale 33, in direzione Seniga ma una volta giunti all’incrocio che conduce ad Ostiano qualcosa è andato storto. Difficile dire se sia stata la velocità eccessiva, una manovra azzardata oppure qualcosa o qualcuno che ha disturbato i ladri.

Fatto è che il mezzo ha sbandato e ha terminato la sua corsa in un campo di erba medica e quindi nel fosso adiacente. I ladri hanno cercato in tutti i modi di riportare in carreggiata il mezzo, ma non c’è stato nulla da fare. Per evitare di venire sorpresi da conducenti di passaggio, hanno deciso di abbandonarlo e di scappare, probabilmente grazie all’ausilio di un complice che li seguiva in macchina.

Al mattino il proprietario del terreno ha riconosciuto il mezzo e ha avvisato i titolari dell’azienda che era stata derubata.

Un furto dunque finito male, visto che la refurtiva è stata immediatamente riconsegnata, ma che non deve essere sottovalutato.

Gli imprenditori che sono stati derubati infatti hanno deciso comunque di informare le forze dell’ordine e, a tutela della loro proprietà e dei loro beni, installeranno un impianto di videosorveglianza e uno di allarme.