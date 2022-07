Cortemaggiore, un malore ha stroncato il luogotenente dei carabinieri Salvatore Cristiano

CORTEMAGGIORE - Un malore improvviso ha stroncato il luogotenente dei carabinieri Salvatore Cristiano, per 16 anni comandante della stazione dell’Arma di Cortemaggiore, dove ancora viveva nonostante fosse appena stato assegnato al Primo reggimento scuola marescialli carabinieri di Firenze. Il sottufficiale, di 54 anni, aveva infatti superato brillantemente il quinto corso ufficiali Rste prendendo servizio come comandante di plotone e insegnante. Ancora prima che a Cortemaggiore aveva prestato servizio in un’altra caserma piacentina. Nella sua carriera anche missioni in Kosovo e l’onoreficenza di cavaliere al merito della Repubblica. Era molto conosciuto e stimato in tutta la Bassa Piacentina, per le varie operazioni militari seguite. È morto proprio a Cortemaggiore, dove risiedono anche la moglie e il figlio che è a sua volta carabiniere.