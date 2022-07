Quarantenne morto in casa in via Mazzini: indagano i carabinieri

OSTIANO - Indagini in corso per capire le cause che hanno portato alla morte di un uomo di 40 anni di nazionalità indiana in via Mazzini. La casa è stata posta sotto sequestro e sono stati apposti i sigilli. Solo l'esito dell'autopsia stabilirà con esattezza come mai il 40enne sia deceduto. Al momento gli inquirenti non stanno tralasciando nessuna pista.