Malore fatale a cinquant'anni, addio a Giorgio Zucchi

CASTELVERDE - Un malore ha stroncato all’improvviso, nei giorni scorsi, Giorgio Zucchi, scomparso a soli cinquant’anni. Si è sentito male nella sua abitazione e non ha fatto in tempo ad allertare i soccorsi. Quando i parenti si sono insospettiti perché non rispondeva al telefono e si sono precipitati a casa, l’hanno trovato esanime. A nulla sono valsi i soccorsi del 118: i medici hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte, ma ormai il suo cuore si era fermato. Lascia nel dolore la compagna Patty, la mamma Paola, i fratelli e le sorelle. I funerali si terranno martedì mattina alle 10 nella chiesa di Castelverde.