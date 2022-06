Malore fatale mentre è al bar Marilyn, soccorsi vani per un 66enne del paese

CAPRALBA - Si è sentito male mentre si trovava al caffè Marilyn di via Roma. Nonostante l’arrivo del medico del 118 e del personale del servizio di emergenza della Croce Verde, per un 66enne del paese non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarlo sul posto. La tragedia è avvenuta pochi minuti prima delle 8. Gli altri avventori e il titolare del locale si sono prodigati immediatamente per cercare di prestare un primo aiuto al pensionato, in attesa dell’intervento del personale sanitario. Sono stati lunghi minuti di trepidazione e di angoscia, nella speranza che il 66enne si riprendesse. Purtroppo, non è stato possibile salvargli la vita. Sul posto anche un agente della Polizia locale che ha poi informato il sindaco Damiano Cattaneo di quanto accaduto. Il medico del 118 ha constatato il decesso. Nel frattempo sono stati avvisati i familiari e in un secondo momento è stato richiesto l’intervento del personale delle pompe funebri per il recupero della salma.