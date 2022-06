Spacciava cocaina ai giovani, pusher della movida arrestata dalla Squadra Mobile

CREMONA - La droga nascosta in un secchio di pittura, in una stanza in ristrutturazione della casa. Lì dentro c’erano 142 grammi di cocaina. E c’era il bilancino di precisione. Roba buona. La spacciava a domicilio per lo sballo del sabato sera la pusher della movida, 40 anni, arrestata (domiciliari) dai poliziotti dell’Antidroga della Squadra Mobile per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo smercio. Qualche precedente, niente a che fare con la droga, per lo più minacce, ufficialmente un lavoro come assistente in ambito sanitario, da diversi giorni i poliziotti in borghese la tenevano d’occhio costantemente. Negli ambienti dello spaccio, gli uomini del dirigente Marco Masia avevano raccolto informazioni su di lei che si spostava sempre in auto. E sempre a Cremona.

Soste di pochi secondi con gli acquirenti, tutti giovanissimi, poi ingranava la marcia e ripartiva. Dai sospetti che la quarantenne offrisse un servizio "a domicilio" al controllo. Una sera i poliziotti l’hanno fermata. Il controllo si è esteso all’appartamento. Lo hanno passato al setaccio. Gli occhi degli investigatori dell’Antidroga sono finiti su quel secchio di pittura. "Bingo!". L’hanno aperto ed è spuntato l’involucro in cellophane con dentro la cocaina.

La pusher è stata arrestata e messa ai domiciliari. In Questura spiegano che "l’attività è il frutto della costante opera di monitoraggio del fenomeno dello spaccio di droga in provincia da parte della Polizia di Stato, con una presenza costante, rafforzata, in particolare durante i week end del personale in borghese della Squadra Mobile, anche al fine di contrastare la possibile recrudescenza di tali reati commessi nell’ambito della cosiddetta movida".