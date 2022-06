Cocaina in casa, arrestato 59enne dopo pedinamenti e appostamenti

CREMA - Continua incessante l’attività da parte del Commissariato di Pubblica Sicurezza - condotto dal vice questore Bruno Pagani - di contrasto allo spaccio di stupefacenti destinati soprattutto ai giovani e ai clienti di locali della zona.

Sono state costantemente monitorate le “piazze di spaccio” della città, frequentate soprattutto nel fine settimana da assuntori e spacciatori.

Inseguito ad attività investigativa, con pedinamenti ed appostamenti, è stato individuato un uomo di 59 anni, italiano residente nel cremasco, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, particolarmente attivo nella cessione della sostanza illecita.

L'uomo è stato sorpreso in via Brescia da personale dipendente mentre cedeva alcune confezioni di cocaina ad un acquirente e l’immediato intervento degli operanti ha permesso di recuperare lo stupefacente e il denaro ammontante a 200 euro, prezzo della cessione.

La successiva perquisizione dell’abitazione dello spacciatore ha consentito di trovare altro stupefacente per circa mezzo etto, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

L’uomo è stato tratto in arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio della cocaina e questa mattinata è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Cremona per la convalida.

Il magistrato gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’assuntore bloccato a seguito dello scambio, così come gli altri individuati, sarà segnalato alla Prefettura di Cremona per l’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi.