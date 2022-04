Microcriminalità, controlli a tappeto in città da parte della polizia

CREMONA - Proseguono senza soluzione di continuità le iniziative tese a un’implementazione delle attività di controllo del territorio, volte a garantire - in una prospettiva orientata alla prevenzione di fenomeni delittuosi legati alla microcriminalità - il sereno svolgimento del vivere comune della cittadinanza cremonese. Nello specifico, occorre rilevare come sia stata nuovamente approntata una preziosa collaborazione fra la Squadra Volante della Questura di Cremona e il Reparto Prevenzione Crimine Lombardia: tale attività ha permesso ancora una volta di realizzare una proficua sinergia operativa i cui risultati sono apparsi sin da subito tangibili. In particolare, la scelta è stata quella di realizzare tale operazione congiunta durante l’orario serale, al fine di meglio soddisfare le fisiologiche istanze di sicurezza da parte della collettività e garantire una stabile presenza di personale in divisa nella zona centrale di Piazza Roma e nelle aree ad essa immediatamente adiacenti.

La Polizia di Stato da tempo tiene alta l’attenzione su fenomeni segnatamente legati all’aggregazione in spazi pubblici di persone che spesso, dediti all’abuso di bevande alcoliche o stupefacenti, incidono negativamente sulla vivibilità delle aree comuni. In tale prospettiva di marcata prevenzione, nella serata di ieri sono oltre ottanta le persone che sono state controllate dagli operatori della Polizia di Stato, con contestuale estensione dei controlli anche ad altre zone connotate da criticità sotto il profilo di interesse, quale il piazzale antistante alla stazione ferroviaria e alcuni locali ad esso immediatamente prospicienti. Tali attività coordinate si inseriscono in un più ampio progetto realizzato dalla Questura di Cremona con il quale si persegue l’ambiziosa finalità di garantire non solo una capillare presenza di uomini sul territorio cittadino ma altresì una penetrante attività di controllo e monitoraggio tesa a scoraggiare qualsivoglia iniziativa criminosa.

Infatti, in aggiunta alle attività sopracitate, deve essere considerata l’iniziativa realizzata da personale appartenente alla locale Divisione di Polizia Amministrativa, segnatamente deputata ai controlli di locali, pubblici esercizi e avventori dei medesimi la quale ha condotto a risultati significativi nell’ambito degli obiettivi prefissati: infatti, nella giornata di ieri sono state oltre sessanta le persone controllate e dieci gli esercizi pubblici oggetto di verifiche e controlli sui cui esiti sono ancora in corso ulteriori approfondimenti di squisita valenza preventiva e regolamentare.

Nel complesso le iniziative intraprese negli ultimi giorni hanno visto il coinvolgimento di oltre venti operatori della Polizia di Stato: tale dispiegamento di uomini e mezzi trova la propria giustificazione nell’esigenza di fornire risposte certe alle ordinarie istanze promananti dalla cittadinanza in tema di sicurezza, decoro e vivibilità delle aree urbane.