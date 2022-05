Amministrative, big in parata: tocca a Meloni e Conte

CREMA - Oggi è il lunedì più caldo della recente storia politico amministrativa della città. In rapida successione, tre appuntamenti con figure di caratura nazionale: alle 14,30 in piazza Garibaldi è atteso l’intervento di Giorgia Meloni, presidente nazionale di Fratelli d’Italia. La donna forte della politica italiana interverrà a sostegno della lista del partito (già nei giorni scorsi aveva indirizzato un video messaggio ai cremaschi per invitarli a scegliere Fratelli d’Italia) e del candidato sindaco del centrodestra Maurizio Borghetti. Alle 18 ancora centrodestra: nella sala dei Ricevimenti del Comune sarà la volta del sottosegretario agli Interni, il leghista Nicola Molteni. Il Carroccio proporrà una conferenza sul tema «Crema SiCura».

Alle 20,30 la giornata si chiuderà con l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in città per sostenere il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle Manuel Draghetti. L’appuntamento con l’ex premier si terrà alle 20,30 in piazza Duomo. In caso di maltempo il Movimento avrà a disposizione la sala dei Ricevimenti del Comune.