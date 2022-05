Amministrative: Ronzulli (Fi), anche a Crema coalizione unita con Borghetti

CREMA - «Abbiamo un’occasione irripetibile: affidare la città di Crema al buongoverno di centrodestra dopo anni di cattiva amministrazione della sinistra. Siamo pronti a rimediare ai disastri causati dagli altri con la grande capacità di amministrare che Forza Italia e il centrodestra unito hanno sempre dimostrato. Anche a Crema la coalizione si presenta unita a conferma di come coesione e compattezza siano valori che partono da una visione e da prospettive comuni. Forza Italia ha messo insieme un’ottima squadra composta da donne e uomini competenti e capaci che vogliono invertire la rotta di questa città. Una squadra capitanata dal candidato sindaco Maurizio Borghetti che, come tutti i candidati al consiglio comunale, ha deciso di impegnarsi per cambiare la sua città e mettere finalmente un punto alla stagione della sinistra che ha fatto solo danni a questo territorio». Lo ha detto a Crema Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a margine di una manifestazione a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Maurizio Borghetti, in vista delle prossime elezioni amministrative. (ANSA)