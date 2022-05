Matteo Salvini a Crema a sostegno di Borghetti

CREMA - Nella cornice della vibrante vitalità del mercato di via Verdi, si è presentato oggi alle 9.30 il leader nazionale della Lega Matteo Salvini per sostenere la candidatura a sindaco di Maurizio Borghetti, esponente del centrodestra. Il leader del Carroccio definisce Borghetti un "candidato concreto che ha curato il fisico e l'anima delle persone in questi due anni balordi. È stato capace di entrare in sintonia con le persone e sicuramente è il candidato più indicato per guidare l'amministrazione di questa città".

Salvini rinnova anche la sua fiducia e spinge per la ricandidatura di Attilio Fontana a governatore di Regione Lombardia, dopo essere stato prosciolto dalle accuse di frode in pubbliche forniture che per tutto il periodo pandemico l'hanno riguardato. "Il 2 giugno spero di riposare - conclude - ma qualunque cosa possa servire per la pace la farò. Il Governo si sta muovendo bene in merito".