Ex Snum, la denuncia di Ventura: "Lunedi al via i lavori, saranno abbattuti 24 tigli"

CREMONA - Una nuova denuncia arriva dal consigliere comunale Marcello Ventura (Fratelli d'Italia) e riguarda i tigli che si ergono nella zona ex Snum che costeggia via del Giordano. Lunedì inizieranno i lavori per il recupero dell'area e, spiega Ventura, i 24 alberi che costeggiano il perimetro verranno abbattuti. "Alla notizia dell’avvio ai lavori nell’ex area Snum, nuove rotatorie e nuovo centro commerciale, l’amministrazione - scrive Ventura in una nota - ha dimenticato (come al solito) di informare i cittadini e residenti sull’abbattimento dei 24 tigli che tutt’ora affacciano su via Giordano e via Mosa. Pare, ma attendo conferma da parte dell’amministrazione, che da lunedì verranno rimossi per far posto ad una spianata di cemento, un nuovo parcheggio ad uso di un nuovo (ennesimo) supermercato".



Prosegue Ventura: "Tutti speravamo che dopo i disastri dell’assessore Bona durante la scorsa estate nel quartiere Po - tutti si ricordano il taglio consistente delle piante in via Serio e via Fulcheria, l’errore di comunicazione e le motivazioni tardive -, l’amministrazione avesse imboccato una nuova direzione. Questa volta le piante sembrerebbero sane, e il nuovo assessore Luca Zanacchi che fa? Prima annuncia la consulta del verde (mai convocata) e poi silenziosamente fa passare questo taglio come naturale e indispensabile? Un consiglio, si fermi, altrimenti è responsabile dell’ennesimo scempio della giunta Galimberti. La peggiore di sempre".