In garage 1 chilo e mezzo tra marijuana, cocaina, hascish ed ecstasy: arrestato

CREMA - Gli uomini del Commissariato di Crema, al comando del vice questore Bruno Pagani, hanno messo a segno un duro colpo al mercato della droga in città. In manette è finito un giovane italiano di 28 anni, residente in città, per il reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Lo spacciatore, gravato da precedenti per reati in materia di stupefacenti, era attenzionato da diverso tempo, in quanto sospettato di essere il punto di riferimento dello spaccio di droga in determinate aree della città. L’operazione dei poliziotti si è conclusa l’altro giorno con il controllo del giovane ed il rinvenimento di una rilevante quantità di sostanza stupefacente.

La perquisizione dell’abitazione del 28enne consentiva infatti di reperire e sequestrare un vero e proprio campionario e precisamente: mezzo chilo circa di marijuana, un etto di haschish, diversi grammi di cocaina, 30 grammi circa di ecstasy. Veniva inoltre rinvenuto materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi, tra cui un bilancino di precisione. Il giovane è stato tratto in arresto e condotto ieri mattina innanzi al Giudice del Tribunale di Cremona per la convalida e il contestuale giudizio per direttissima; al 28enne è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Sono in corso ulteriori approfondimenti per individuare gli acquirenti dello spacciatore che verranno segnalati alla Prefettura di Cremona per l’adozione di provvedimenti amministrativi di competenza. L’attività di contrasto da parte del Commissariato proseguirà anche nei prossimi giorni e verrà intensificata in vista dell’imminente stagione estiva.