Cocaina ai giovani, in arresto spacciatore di Crema

CREMA - Gli agenti del Commissariato di Crema hanno arrestato un 40enne di Crema per spaccio di stupefacenti. L'arresto è scattato al termine di un'indagine approfondita, portata avanti anche attraverso servizi di appostamento e di pedinamento. Nessun dubbio per la Polizia: il 40enne forniva cocaina a giovani dell’area cremasca. L’operazione si è conclusa due giorni fa, quando gli uomini al servizio del dirigente Bruno Pagani hanno ritrovato una decina di dosi di coca addosso all'indagato e un altro etto nella sua abitazione. Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e la preparazione delle dosi e circa 500 euro in contanti, denaro ritenuto provento dello spaccio.

Il cremasco, attualmente disoccupato, è stato condotto davanti al giudice del Tribunale di Cremona per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio per direttissima. Gli acquirenti individuati verranno segnalati alla Prefettura di Cremona per l’adozione di provvedimenti amministrativi nei loro confronti. "L'arresto è avvenuto nell’ambito dell’operazione Natale Sicuro, iniziata la scorsa settimana dal Commissariato di Crema per prevenire l’attività criminosa nell’area cremasca - spiega il dirigente Pagani -. L’attenzione si è particolarmente concentrata al contrasto dello spaccio di droga destinata soprattutto ai giovani e ai clienti di locali della zona che fa registrare un aumento rilevante nei periodi festivi. L’attività di contrasto proseguirà anche nei prossimi giorni e verrà intensificata in prossimità del Natale".