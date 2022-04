Dosi nascoste nella biancheria intima, a casa mezzo chilo di hashish: arrestato 19enne

CREMA - Gli uomini del Commissariato lo stavano tenendo d'occhio da tempo, in quanto a conoscenza della sua attività illecita di cessione di droga a giovani e clienti di locali della zona. Dopo una fitta attività investigativa con pedinamenti e appostamenti, nelle scorse ore è scattato il blitz dei poliziotti che hanno fermato il 19enne residente nel cremasco; durante il controllo, il giovane veniva trovato in possesso di alcune dosi di droga occultate nella biancheria intima indossata. La successiva perquisizione presso la sua abitazione portava al rinvenimento di circa mezzo chilo di hashish, la somma di circa 1.000 euro in banconote di vario taglio ritenuta provento dell’illecita attività, un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 19enne veniva così tratto in arresto e questa mattina il GIP del Tribunale di Cremona, ritenendo che avesse un redditizio traffico di stupefacenti con clienti abituali, convalidava l’arresto e lo sottoponeva alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Sono in corso indagini per identificare gli assuntori che verranno segnalati alla Prefettura di Cremona per l’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi.