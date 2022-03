Scacco allo spacciatore, arrestato dalla polizia 26enne cremasco

CREMA - Lo stavano tenendo sotto controllo già da un po' di tempo, nella incessante attività da parte del Commissariato di P.S. di contrasto allo spaccio di stupefacenti destinati soprattutto ai giovani e ai clienti di locali della zona. Durante un servizio di appostamento e pedinamento, gli agenti hanno individuato il luogo dove un 26enne residente nel Cremasco, occultava la droga venduta sulla piazza, precisamente un capanno dismesso che si trova nella periferia di Crema.

Il blitz degli uomini del vice questore Bruno Pagani è scattato quando il 26enne è stato fermato e trovato in possesso di una busta in cellophane debitamente sigillata, contenente 1 etto di marijuana. Addosso aveva anche più di 1.000 euro divisi in banconote di vario taglio. A quel punto veniva estesa la perquisizione anche al capannone dismesso, in uso al giovane, e in un anfratto adibito a dormitorio venivano reperiti altri 3 etti circa tra marijuana ed hashish nonché materiale per il confezionamento in sottovuoto delle dosi, un bilancino di precisione e altri 2.500 euro. Il giovane veniva quindi tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Presso il Tribunale di Cremona si è tenuta il giorno seguente l’udienza per direttissima che ha convalidato l’arresto e sottoposto il 26enne a misura cautelare. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare gli assuntori che verranno segnalati alla Prefettura di Cremona per l’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi.