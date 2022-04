Dario Grana nel gotha dei professori degli Stati Uniti

PIZZIGHETTONE - Lo scienziato geofisico Dario Grana, che da quasi 11 anni vive negli Stati Uniti dov’è professore associato all’università del Wyoming, ha vinto l’Outstanding educator award 2022, riconoscimento attribuito ai migliori docenti dalla Society of exploration geophysicists. E a rendere il premio ancora più straordinario, è il fatto che la candidatura è stata avanzata da studenti (attuali e passati) e da colleghi del pizzighettonese. «Questa la cosa più bella — spiega proprio Grana, che in questi giorni si trova temporaneamente nel borgo natio —: senza gli studenti non sarei dove sono adesso, perché hanno veramente contribuito a costruire il mio gruppo di ricerca. Vederli eccellere nelle loro carriere, in università o nel settore privato, è una grande soddisfazione».



Questi i requisiti necessari per poter accedere al prestigioso riconoscimento: essere autore di eccezionali contributi nell’insegnamento della geofisica; avere avuto un impatto eccellente sui programmi educativi legati alla geofisica; avere una dedizione speciale per la consulenza, supervisione degli studenti; essere d’ispirazione per le generazioni future di professionisti del settore. Identikit che corrisponde alla perfezione. E infatti nella candidatura andata a buon fine, alunni e professori hanno scritto, fra le altre cose, che Grana «è uno fra i geoscienziati più noti per gli studi su fisica delle rocce e caratterizzazione dei giacimenti sismici», ma anche che è un insegnante «con il quale gli studenti si sentono a proprio agio nel discutere di problemi scientifici e accademici».



Il professore Dario Grana, che si è laureato in Matematica all’università di Pavia e ha completato il dottorato di ricerca in Geofisica a Stanford in California, sarà premiato ufficialmente il prossimo primo settembre a Houston. Ma l’Outstanding educator award, appena comunicato al diretto interessato, verrà ufficializzato a giugno con tanto di motivazioni della commissione. «Sapevo che studenti e colleghi stavano tramando qualcosa — racconta Grana — perché mi avevano chiesto informazioni sulla mia carriera. Ma non sapevo i dettagli. Ricevere l’email con l’annuncio del premio è stata una sorpresa. E guardando la lista dei vincitori passati, non posso che sentirmi onorato. Nel 2017, ad esempio, il premio andò a Rosemary Knight che è una fantastica docente di geofisica di Stanford, dove ho ottenuto il dottorato. Fa un certo effetto leggere il mio nome accanto a ricercatori e docenti di altissimo livello provenienti dalle migliori università».

Impossibile non chiedere a Grana se pensa, prima o poi, di tornare in Italia stabilmente. «Non lo escludo — risponde — ma oggettivamente le risorse per la ricerca che ho a disposizione negli Stati Uniti sono di gran lunga superiori rispetto a quelle disponibili in Italia». Il messaggio è chiaro.