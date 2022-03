Droga, blitz della Squadra Mobile: denunciato lo spacciatore della movida

CREMONA - Gli investigatori lo tenevano d’occhio da alcuni giorni convinti che gestisse un piccolo mercato dello spaccio di droga al minuto sulla piazza di Cremona, in particolare durante i week end della movida. Convinti, perché il giovane entrava ed usciva da casa in continuazione. Durante l’andirivieni lo hanno fermato. Aveva la droga: hascish. Ne aveva anche in casa: hascisc e cocaina. Il ragazzo, 20 anni, rumeno, alle spalle alcuni precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’indagine della Squadra Mobile è il risultato del potenziamento dei controlli voluto dal questore Michele Sinigaglia per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, soprattutto nel fine settimana, nel sabato dello sballo.

Raccolti i sospetti, gli investigatori dell’Antidroga si sono appostati vicino a casa sua. Lo hanno visto uscire. Un tipo agitato, nervoso, il ventenne. Lo hanno intercettato e a pochi metri dall’abitazione lo hanno fermato per un controllo di polizia. Aveva alcune dosi di hascisc. Gli hanno perquisito la casa e l’auto. Hanno scovato 16 grammi di hascish e 5 di cocaina più l’armamentario della filiera dello spacciatore: sostanze da taglio, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Insieme alla droga, i poliziotti del dirigente Marco Masia hanno trovato diverse armi a piombini di libera vendita.

In Questura spiegano che "l’attività è il frutto della costante opera di monitoraggio del fenomeno dello spaccio di droga in provincia da parte della Polizia di Stato, con una presenza costante, rafforzata in particolare durante i week-end, del personale in borghese dell’Antidroga della Squadra Mobile , anche al fine di contrastare la possibile recrudescenza di tali reati commessi nell’ambito della cosiddetta movida".