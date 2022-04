Lancia un estintore contro la porta dell'Ospedale, denunciato

CREMONA - La sera del 31 marzo i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato un cittadino italiano di 58 anni, pluripregiudicato, responsabile del danneggiamento aggravato di una porta a vetri del reparto psichiatria dell’ospedale Maggiore di Cremona.

Quel giorno, verso le 19.00, dei medici del reparto psichiatria dell’ospedale hanno richiesto l'intervento dei carabinieri perché un uomo, che si trovava all’esterno dello stabile, chiedeva di entrare creando non pochi problemi. Sul posto i militari della Sezione Radiomobile hanno verificato poco dopo che una porta a vetri di accesso al reparto era stata danneggiata e a terra era presente un estintore. I medici del reparto hanno riferito ai militari che un uomo si era presentato alla porta e aveva chiesto di entrare con insistenza, venendo poi allontanato. A quel punto ha preso un estintore e lo ha lanciato su una porta a vetri, danneggiandola. Poi è scappato perché ha capito che erano stati chiamati i Carabinieri.

Ai militari è stata fornita la precisa descrizione dell’uomo e sono iniziate subito le ricerche nella zona. Il fuggitivo è stato individuato e bloccato fuori dal perimetro dell’area ospedaliera. Il 58enne in questione era già ben conosciuto dai militari. L’uomo si è dimostrato poco collaborativo perché aveva abusato di alcolici e quindi ha iniziato a creare alcuni problemi. È stato quindi accompagnato alla caserma Santa Lucia, dove i militari hanno ricostruito, attraverso le testimonianze dei medici in servizio al reparto psichiatria, che il 58enne si era presentato nel reparto per fare visita a una donna e per prelevare le chiavi di casa di quest’ultima, dove diceva di avere delle proprie cose da recuperare. Ma la donna non aveva intenzione di incontrarlo né tantomeno di consegnargli le chiavi di casa sua. Per questo motivo il personale in servizio ha allontanato l’uomo dal reparto che non aveva neanche intenzione di rispettare le previste procedure di visita ai degenti. Ha insistito alcune volte nel volere entrare e parlare alla donna e, al netto rifiuto del personale medico, ha preso un estintore dai corridoi e lo ha lanciato contro la vetrata di una porta, dandosi poi alla fuga perché erano già stati allertati i Carabinieri. È stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento aggravato.