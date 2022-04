Ruba una bicicletta elettrica da 1.800 euro, denunciato un 26enne

GUSSOLA - I carabinieri della Stazione di Gussola hanno denunciato un 26enne italiano per il furto aggravato di una bicicletta elettrica del valore di 1.800 euro. La vicenda che ha portato al deferimento dell’uomo risale allo scorso 2 aprile, quando un ragazzo non ha più trovato la propria due ruote che aveva lasciato in un parcheggio pubblico di via XX Settembre, negli appositi spazi nei pressi di un locale pubblico senza chiuderla con una catena di sicurezza. Dopo circa 20 minuti il ragazzo ha notato la sua bicicletta all’interno del baule di un’auto che si allontanava verso il centro di Gussola. Ha provato a rincorrere la vettura per circa 500 metri, senza riuscire a raggiungerla. Nel frattempo ha avvisato la madre che è arrivata sul posto, così come la persona che aveva caricato la bicicletta sulla sua auto, scusandosi per il gesto e dicendo che l’avrebbe restituita immediatamente. Cosa che ha fatto poco dopo riportandola al proprietario. E’ stato anche richiesto l’intervento dei carabinieri che hanno identificato tutte le persone intervenute nella vicenda, accertando anche che la bicicletta elettrica al momento della restituzione presentava dei danni ai fari posteriore e anteriore e al contachilometri. Una volta acquisite tutte le informazioni necessarie, i militari hanno proceduto alla denuncia del 26enne all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.