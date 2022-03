Truffa online, compra orologio su internet ma non lo riceve

SONCINO - Un'altra truffa online messa a segno. A gennaio un cittadino brasiliano residente a Casaletto di Sopra, sulla piattaforma di vendita digitale “Marketplace” ha acquistato un orologio da polso vintage marca Omega al prezzo di 130,00 euro.

L’attesa per l’arrivo dell’oggetto desiderato ed acquistato però è stata vana in quanto l’orologio non è stato mai spedito dal venditore, che però aveva intascato i soldi.

I militari della Stazione Carabinieri di Soncino dopo aver raccolto la denuncia da parte dell'acquirente hanno effettuato i dovuti accertamenti per individuare l’identità del truffatore.

E sono riusciti a dare un nome a questo truffatore, che dagli accertamenti eseguiti è risultato essere un soggetto con precedenti specifici: si tratta di un cittadino italiano 33enne residente in provincia di Ferrara che è stato denunciato per il reato di truffa.