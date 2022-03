Borsetta firmata a prezzo choc su internet: truffata

CASALMAGGIORE - Aveva pensato di concludere un ottimo affare acquistando a prezzo davvero conveniente una borsetta di una grande firma. Ma, come spesso accade, dietro a mirabolanti offerte si nasconde la truffa. È ciò che è accaduto a una casalese che ai primi di gennaio era stata colpita da un’inserzione su un sito di vendite online relativa all’offerta in promozione di alcuni capi di abbigliamento, tra cui svariate borse. Una di queste, di una nota griffe, era in vendita al prezzo molto conveniente di 325 euro.

La vittima, dopo aver contattato il numero telefonico fornito nell’annuncio al fine di ottenere maggiori informazioni, aveva deciso di comprare la borsa e ha quindi effettuato il bonifico al codice Iban che le era stato fornito. Non avendo avuto altre notizie della spedizione, ha contattato il venditore perché l’annuncio di vendita della borsa in promozione risultava ancora attivo i giorni seguenti, cosa che in realtà non poteva accadere perché la borsa era stata acquistata da lei.

Ha chiesto quindi spiegazioni al venditore e di avere indietro il denaro, ma non è riuscita nell’intento perché quest’ultimo — un 22enne italiano residente in provincia di Reggio Calabria — si era reso irreperibile e non aveva effettuato la spedizione. Di conseguenza, ha presentato querela dando il via alle indagini. Le conseguenti verifiche svolte sull’intestatario dell’Iban e del telefono contattato per l’acquisto hanno permesso di svelare l’identità del truffatore che è stato denunciato.