Ucraina, aiuti ai profughi su 2 pulmini della Vbc Volley

CASALMAGGIORE - Due pullmini della VBC volley partiranno lunedì sera con aiuti per la popolazione ucraina. “Andiamo con la carovana della Lega volley - spiega Luciano Toscani - e la scuola di Vicobellignano ci darà una mano con una raccolta di materiali”.

La raccolta sarà possibile solamente lunedì, consegnando alla scuola della frazione di Casalmaggiore i prodotti. Si cercano alimenti per bambini come latte in polvere, omogeneizzati, biscotti, alimenti a lunga scadenza come pasta, riso, tonno, carne in scatola eccetera, medicinali come antipiretici, paracetamolo, tachipirina, sciroppi per la tosse e prodotti per l’igiene come detergenti, assorbenti, pannolini per bambini fino a tre anni.

Le ragazze della Vbc in una foto d'archivio

“Quanto raccolto - aggiunge Toscani - sarà consegnato in un campo profughi, al confine ucraino. Gli stessi pulmini torneranno con un gruppo di rifugiati, mamme e bambini in fuga dalla guerra”.