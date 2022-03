La Festa del torrone torna dal 12 al 20 novembre

CREMONA - Nove giorni di degustazioni, appuntamenti e novità per uno degli eventi gastronomici più amati: è SGP Grandi Eventi ad annunciare le nuove date della “Festa del Torrone”. Da sabato 12 a domenica 20 novembre 2022 la città del Torrazzo ritorna a essere il palcoscenico della Festa dedicata al torrone.

L'evento è organizzato da SGP Grandi Eventi: un appuntamento che porterà tra le vie del centro storico di Cremona tante attese novità e appuntamenti ormai divenuti tradizionali, tra i quali la rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, il tanto atteso spettacolo finale caratterizzato da suggestive ambientazioni con coreografie ed effetti scenografici spettacolari che verrà realizzato in piazza del Comune, degustazioni, visite guidate ma non solo, durante i giorni della manifestazione verranno organizzati workshop tematici per grandi e piccini.

Il PREMIO BONTA' E IL TORRONE D'ORO.

Tra gli appuntamenti immancabili che da sempre accompagnano la Festa del Torrone ci saranno gli ormai tradizionali riconoscimenti tra cuiil Premio Bontà istituito per dare un riconoscimento per aver dedicato il proprio tempo e la propria vita ad aiutare il prossimo, e il prestigioso Premio Torrone d’oro che verrà assegnato a chi rappresenta Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo e il Premio Ambasciatore del Gusto.

Un’edizione che anche quest’anno festeggerà il santo Patrono della città il 13 novembre, Sant'Omobono, protettore dei mercanti e dei sarti.

Sarà un’occasione per rivivere l’appuntamento per tutti i golosi e gli amanti della tradizione dando alla città di Cremona un’occasione importante per celebrare il suo dolce caratteristico. Come ogni anno, ci saranno produttori di torrone provenienti da tutto il territorio nazionale e faranno degustare il dolce simbolo della città in diverse declinazioni tutte da scoprire.

PATROCINIO E SPONSOR.

La kermesse è promossa dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, vanta il patrocinio della Regione Lombardia e annovera come sponsor: Sperlari, Rivoltini Alimentare Dolciaria, Vergani e il Centro Commerciale Cremona Po.