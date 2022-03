Raccolta di aiuti per popolazione e profughi ucraini con l'associazione Le Aquile

SAN GIOVANNI IN CROCE - L’associazione Le Aquile - odv, con sede legale a San Giovanni in Croce, organizza una raccolta di aiuti per le popolazioni colpite dalla guerra e per i profughi che saranno accolti nei nostri territori. Si ricercano prodotti sanitari e farmaci (antidolorifici, anti-infiammatori, antibiotici, garze, cerotti, alcool, disinfettante), prodotti per l’igiene personale (sapone, dentifricio, spazzolini, assorbenti, shampoo, eccetera), generi alimentari a lunga conservazione (riso, pasta, legumi, tonno, biscotti eccetera), prodotti per bambini (pannolini, salviette umidificate, latte in polvere).

I punti di raccolta sono a Martignana di Po, nella sede operativa delle Aquile, in piazza del Comune: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18 alle 19.30. A San Giovanni in Croce presso la tabaccheria cartolibreria Mazzotti Maria Rosa, in via Matteotti 10, negli orari di apertura del negozio. In municipio a Rivarolo del Re, lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12.30. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Trashbusters, Rotaract Casalmaggiore Viadana Sabbioneta, Azienda Farmaceutica Municipale di Casalmaggiore, Colors for Peace e Acli.