Parco rifugio La Cuccia e il Nido: "Pronti ad accogliere cani e gatti dei profughi ucraini"

CALVATONE - L’associazione che gestisce il parco rifugio La Cuccia e il Nido, dopo aver espresso con generosità la volontà di ospitare gratuitamente gli animali di persone malate di Covid, ora si rende disponibile ad accogliere cani e gatti dei profughi ucraini, dimostrando ancora una volta sensibilità verso gli animali e le persone bisognose. “Tutti gli esseri viventi che subiscono la guerra sono vittime innocenti. Il nostro pensiero va ogni giorno a loro nella speranza che possa ritornare la pace - dicono al parco rifugio -. Non sappiamo ancora se e come potremo essere di aiuto alle tante persone che con i loro animali stanno fuggendo dalla guerra. Manifestiamo comunque fin d’ora la disponibilità ad ospitare presso il nostro parco rifugio i cani e i gatti che eventualmente avessero bisogno di uno stallo o di un rifugio”.

I soldi raccolti per la vendita delle uova di Pasqua e del concerto serviranno anche a finanziare questo progetto per l'Ucraina, oltre che a finire di pagare l'intervento anche per il cane Neil, affetto da una gravissima displasia, destinata a peggiorare ulteriormente e a diventare progressivamente invalidante. L’unica possibilità per lui di guarire è l’intervento chirurgico di protesi d’anca bilaterale. “Non siamo soliti chiedere aiuti economici ma in questo caso abbiamo davvero bisogno del vostro aiuto. L’intervento che dovrà affrontare Neil ha, infatti, un costo di 3.500 euro più Iva per anca ed è una cifra davvero ingente per noi da sostenere. Chiunque volesse aiutarci a sostenere questa spesa può farlo anche con una piccola donazione che per noi sarebbe importantissima. È possibile donare direttamente sul conto corrente dell’associazione IBAN: IT 55 E 06230 57440 000056972882 con causale “intervento chirurgico Neil” oppure venendo direttamente in canile. Chiunque volesse informazioni più approfondite e volesse venire a trovare Neil siamo aperti tutti i giorni e può contattare i cellulari 338/6573658 e 333/5988785”.