Lite tra stranieri e paura, due persone trasportate in ospedale

PESCAROLO - Due persone ferite e attimi di paura nella serata di domenica 13 febbraio in via Boldori a Pescarolo. Secondo quanto emerso sembrerebbe che un pakistano residente in un alloggio per migranti sia stato preso di mira da altre tre persone. La lite, i cui motivi al momento sono ancora in corso di accertamento, è iniziata nei pressi dell'abitazione dell'uomo che è stato ferito alla testa e all'addome. Ferito anche un 32enne di nazionalità indiana ad una mano. Poi è iniziato l'inseguimento. Il pakistano ha cercato protezione nel bar Il rifugio a quell'ora pieno di clienti che si erano recati nel locale per poter vedere la partita della Juventus. Tutti si sono rinchiusi all'interno del locale sino all'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto Carabinieri e polizia oltre al personale medico.