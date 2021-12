Aggrediti da coetanei nella notte, curati al pronto soccorso tre giovani

PANDINO - Tre giovani, tra cui due minorenni, sono stati aggrediti la notte scorsa a Pandino, in via Circonvallazione B, da un gruppo di coetanei. E hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici del Pronto soccorso di Crema. Sull'episodio indagano i carabinieri. Solo qualche contusione per i coinvolti. Non è chiaro il motivo dell'esplosione di violenza.