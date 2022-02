Almeno fino al 2026 niente treni nuovi sulla Mantova-Cremona-Milano

CREMONA - Non ci stanno i pendolari di InOrario Comitato pendolari linea Mantova Cremona Milano. Che passano al contrattacco, in merito all'annunciato arrivo di nuovi treni sulla tratta ferroviaria Mantova-Cremona-Milano. E lo fanno attraverso un post su Facebook: "Lo avevamo detto, ribadito, sottolineato, venendo sempre smentiti. Ora però è il Direttore Commerciale di #trenord, quello della letterina a tutti i pendolari iscritti alla newsletter aziendale, a confermare che sulla Mantova - Cremona - Milano, almeno fino al 2026, non entreranno in circolazione treni nuovi. Bene per la Cremona - Treviglio, per la Cremona - Brescia, per la Brescia - Piadena - Parma, ma come la mettiamo con tutti i guasti degli attuali convogli che avvengono quasi giornalmente sui Vivalto? E a parte i guasti che provocano ritardi o soppressioni, l’impianto di condizionamento che porta freddo d’inverno e caldo d’estate, lo lasciamo così???? Grazie Regione Lombardia e assessore Claudia Maria Terzi per non smentirvi mai!!!". Insomma, la vita sui treni per chi li usa per anadre a scuola o al lavoro, rimane durissima.