Guasto tecnico al treno, pendolari cremaschi a piedi

CREMA - «Un intervento di manutenzione straordinaria al convoglio in sede di deposito». Così il servizio informazioni di Trenord ha chiarito il motivo che ha portato alla cancellazione del diretto 10604 delle 6,05, previsto in partenza questa mattina da Cremona per Crema e Milano. Un problema tecnico, dunque, a cui il personale di bordo non è riuscito a porre rimedio prima dell’avvio della corsa. Riscontrato il guasto a Cremona, non è stato possibile sostituire il convoglio, rimasto fermo in deposito. A farne le spese sono stati i pendolari cremaschi.

Sono decine coloro che utilizzano il 10604 tutti i giorni (a Crema ferma alle 6,55) per raggiungere il posto di lavoro a Milano oppure per recarsi in università. Tra quelli in servizio sulla linea ferroviaria cremasca, il 10604 è uno dei diretti (treni senza cambio a Treviglio) più gettonati dagli utenti abituali. L’altro è il 10606, che parte alle 6,35 da Cremona e arriva a Crema alle 7,20. Purtroppo, in mattinata questo convoglio non è stato puntuale: un ritardo di una dozzina di minuti che è andato a sommarsi alla mezz’ora già persa dai viaggiatori che dovevano salire sul diretto delle 6,55. Inevitabile, dunque, l’arrivo a Milano con uno slittamento consistente sulla tabella di marcia.