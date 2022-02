Scuole ancora nel mirino, un'altra razzia di tablet e computer

MONTE CREMASCO - Ancora una razzia di tablet e personal computer nelle scuole del Cremasco. Dopo i furti che hanno preso di mira le primarie di Spino d'Adda Nosadello, Vaiano e Dovera, stanotte è toccato al plesso scolastico muccese. Dalle prime informazioni i ladri sono entrati nell'edificio delle elementari, ancora sprovvisto di impianto d'allarme, e poi sono passati all'adiacente scuola materna. Al contrario degli altri raid, stavolta è stata recuperata una parte della refurtiva in quanto i malviventi hanno abbandonato un'auto in paese con a bordo diversi computer. In corso la stima del bottino e dei danni.